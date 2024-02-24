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السبت 24 شباط 2024
12:07 م
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع
جثامين شهداء في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
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