السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع

جثامين شهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.اضافة اعلان
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