صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

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أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء، بالإضافة إلى 59 ألفا و167 مصابا.