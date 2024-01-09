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الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
3:15 م
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي
جثامين شهداء في قطاع غزة
أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء، بالإضافة إلى 59 ألفا و167 مصابا.
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غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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