الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

جثامين شهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء، بالإضافة إلى 59 ألفا و167 مصابا.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كتائب القسام - (أرشيفية)

القسام: دمرنا دبابة ميركافا والنيران اشتعلت بها

منذ 29 دقيقة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

06 كانون الثاني 2024
مستوطنات في مدينة الخليل بالضفة الغربية

ازدياد غير مسبوق في المستوطنات منذ 7 أكتوبر

06 كانون الثاني 2024
جثامين لشهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

02 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
العلم المصري

مصر: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

منذأقل من دقيقة
كتائب القسام - (أرشيفية)

القسام: دمرنا دبابة ميركافا والنيران اشتعلت بها

منذ 36 دقيقة
مصطفى البرغوثي أثناء مقابلته مع المذيعة جوليا على قناة توك تي في

مصطفى البرغوثي يطالب قناة بريطانية بالاعتذار بعد تصرف عنصري بحقه (فيديو)

منذ3 ساعة
هنية: الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب

هنية: الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_9fe89cbb378143abce049aac9387dcfc

البنتاغون ينفي التخطيط لانسحاب القوات الأميركية من العراق

منذ4 ساعة
أطباء بلا حدود تعلن إصابة أفراد من أسر طواقمها في غزة

أطباء بلا حدود تعلن إصابة أفراد من أسر طواقمها في غزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشخيص الأزمات ليس صعبا

ماهر أبو طير |اليوم

بلينكن يتأبط شرا

محمود الخطاطبة |اليوم

إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم ذات الأرقام القياسية الأعلى

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مراجعة ربعية للموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سورية.. حالة ميؤوس منها

سميح المعايطة |اليوم

محاولة اغتيال غزة بالتدمير والتهجير الطوعي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 