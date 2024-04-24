صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

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وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و262 شهيدا، و77 ألفا و229 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.