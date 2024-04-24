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الأربعاء 24 نيسان 2024
2:00 م
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع
جثامين شهداء في غزة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 79 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و262 شهيدا، و77 ألفا و229 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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