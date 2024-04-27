السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و388 شهيدا و77 ألفا و437 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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