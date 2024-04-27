صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

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وبحسب الوزارة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و388 شهيدا و77 ألفا و437 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.