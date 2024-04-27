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السبت 27 نيسان 2024
12:15 م
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.
وبحسب الوزارة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و388 شهيدا و77 ألفا و437 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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غزة
صحة غزة
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