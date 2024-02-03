السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

جثامين شهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيان، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و238 شهيدا، علاوة على 66 ألفا و452 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.اضافة اعلان
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