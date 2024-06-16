صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

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وفي اليوم الـ254 من الحرب على قطاع غزة، يتواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية بأول أيام عيد الأضحى، فيما اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى.