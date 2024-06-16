 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37337 شهيدا و85299 مصابا.

وفي اليوم الـ254 من الحرب على قطاع غزة، يتواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية بأول أيام عيد الأضحى، فيما اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى.اضافة اعلان
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