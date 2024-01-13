صحة غزة: لم يتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.وأضافت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي، شمال القطاع، أن الاحتلال ما يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، ما أدى إلى استشهاد العشرات.ولفتت إلى أنه لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع.وتابعت: ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال، محذرة من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، وبخاصة الأطفال وكبار السن.وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمها، وكذلك المساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع.كما طالبت مؤسسات المجتمع الدولي بإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، والسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، بالإضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.