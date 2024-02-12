صحة غزة: 28 ألفا و340 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضاف: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.ولفت القدرة إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 14 من الطواقم الطبية والنازحين برصاص الاحتلال في ساحات مجمع ناصر، مؤكدا أن لا أحد يستطيع التحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي بخان يونس.وكشف عن سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر الطبي، وكذلك نفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.