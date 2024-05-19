 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة

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جنود الاحتلال الإسرائيلي يختبئون إثر سماع دوي صفارات الإنذار

دوت صفارات الإنذار صباح الأحد، في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وفق إعلام عبري.


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "سديروت" و"إيفيم" و"نير عام".

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ولاحقا، ذكرت الإذاعة ذاتها، أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت صاروخا واحدا أُطلق من شمالي قطاع غزة تجاه "سديروت" دون وقوع إصابات.


وفي وقت سابق من مايو الجاري، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.


وأوضحت الإذاعة أنه تم إطلاق 113 صاروخًا في أبريل/نيسان الماضي أي بمعدل 3-4 في اليوم، مضيفة بالقول "هذا ليس بالضبط ما كنا نتوقعه في هذه المرحلة من الحرب".


ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".-(الاناضول)

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