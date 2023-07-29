صيف دبي 2023 يفتح ذراعه للعائلات-(فيديو)

عبدالله الربيحات

دبي –أعلنت حكومة دبي عن باقة من العروض الخاصة بالعائلات، للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والإقامات المرحية التي توفرها دبي خلال مهرجانها صيف دبي لعام 2023.

وقال ممثلون عن حكومة دبي ودبي للاقتصاد والسياحة لوفود إعلامية إنها وفرت للعائلات أجواء لا تُنسى على مقربة من شواطئ دبي، أو من مراكز التسوق أو المعالم السياحية المفضلة بأقل الأسعار.

وحسب المسؤولين، تقدّم كل فنادق المدينة تقريباً عرض "للأطفال مجانا" (Kids GoFree)، سواءً كان الفندق من فئة ثلاث أو أربع أو خمس نجوم مثل فندق أتلانتس أو النخلة أو بارك حياة دبي، حيث يمكن للأطفال الإقامة مجاناً هذا الصيف، مع ما يصل إلى طفلين في غرفة البالغين دون أي تكاليف إضافية، مع إمكانية تناول الطعام مجاناً على نفس عرض الإقامة الذي يختاره الأهل، إضافة إلى الدخول المجاني إلى نادي الأطفال، إذا كان متوفراً في الفندق.

واعتبر هؤلاء عروض "الأطفال مجاناً" فرصة رائعة للعائلات، والتي من خلالها سيقضي جميع أفراد العائلة أوقات رائعة معاً بأسعار رائعة. كل ما عليكم فعله هو التحقق من الأعمار التي ينطبق عليها العرض، والتي تتراوح ما بين 11 أو 12 أو 13 عاماً حسب الوجهة، وربما تختلف عروض الطعام في بعض الفنادق.

وضمت قائمة الفعاليات السياحية الخاصة بالعائلات مجموعة من الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية المصصمة خصيصا لراحة ورفاهية زوّار دبي.

اضافة اعلان







هيلتون الحبتور سيتي دبي

يقع فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي الشهير في قلب دبي وعلى ضفاف قناة دبي المائية ، ويوفر الفندق للضيوف إقامة نابضة بالحياة مع تحول كل جانب إلى تجربة منعشة.

وتتميز غرف الضيوف في هيلتون دبي الحبتور سيتي بإطلالة رائعة للعين بالإضافة إلي إطلالات على برج خليفة وشارع الشيخ زايد، ما يجعله الفندق المثالي المناسب للعائلة مع غرف العائلة المتصلة والأجنحة مميزة - جناح الرئيس والجناح الرئاسي.



فندق V دبي مصمم من مجموعة الهيلتون

ويتمتع الفندق بغرف مريحة وأجنحة مميزة مع إطلالات جذابة على قناة دبي ويضم فنادق كينج ديلوكس وغرف توأم وأجنحة حفلات مع إطلالة علي قناة دبي المائية أو شارع الشيخ زايد.



متحف المسقبل

يقع متحف المستقبل في شارع الشيخ زايد ويُعتبر أحد أشهر المعالم في دبي. أنشأت "مؤسّسة دبي للمستقبل" هذا المتحف لاستشراف ما ستؤول إليه مسيرة التطوّر في العقود المقبلة بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، وتم افتتاحه في 22 فبراير من العام 2022.

ويجمع هذا المتحف بين المعارض التقليديّة والمسرح التفاعلي ووالمناطق ذات المفاهيم المختلفة، كما يُشكّل المقرّ الرئيسي لمبادرة "نوابغ العرب" التي تهدف إلى إيجاد ألف موهبة عربية استثنائية في مختلف المجالات الرئيسية.

وقد صمّم المهندس المعماري "شون كيلا" متحف المستقبل الذي يجسّد رؤية دبي للمستقبل ويتميّز بهيكله الرائع المصنوع من الفولاذ والزجاج، وقد أدرجته "ناشيونال جيوغرافيك" على قائمة أروع 14 متحفاً في العالم.

وضع الفنّان الإماراتي مطر بن لاحج تصميم المتحف الخارجي على شكل أبيات شعرية كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتقول إحدى هذه الأبيات الثلاثة: "المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه. المستقبل ليس شيئاً ننتظره وإنما نصنعه."



آية

وتُعتبر آية وجهة ترفيهية مثالية لالتقاط الصور وتقع في ردهة "وافي سيتي مول". تبلغ مساحة هذه الوجهة الفسيحة 40 ألف قدم مربعة فيما تحيط بك أصوات وأضواء وصور "الغرافيك" عالية التقنية من كل الجهات وتشمل 12 منطقة مميّزة تشكّل عالم آية، حيث تسرد كل منطقة منها قصةً مختلفة.



برواز دبي

ويُعتبر برواز دبي من أبرز المعالم السياحية في دبي، تماماً مثل برج خليفة وبرج العرب. ويتميّز من خلال موقعه في حديقة زعبيل بإطلالات رائعة على المدينة.

يتألف البرواز من برجين يبلغ ارتفاع كلّ منهما 150 متراً فيما يبلغ عرض كل منهما 93 متراً ويربط بينهما جسر. صُمّم هذا الموقع السياحيّ على شكل إطار صورة ويطلّ من جهة الشمال على منطقة دبي التاريخية ومن الجنوب على مناظر استثنائية لمعالم المدينة العصرية.

يمكن للزوار مشاهدة المناظر الرائعة واكتشاف ماضي المدينة، وحاضرها ومستقبلها من خلال العروض التفاعلية عبر أحدث الوسائل التكنولوجية التي تجمع بين الرسوم والتأثيرات ثلاثية الأبعاد مع الموسيقى التقليدية والروائح العطرية.

ويتيح الموقع الوقوف على الجسر الزجاجي الذي يبلغ طوله 50 متراً والمصنوع من الكريستال السائل مع طبقة تشغّلها المستشعرات لتصبح الأرضية شفافة حين يدوس الزائر عليها.



‏The 44

ويضم هذا المرفق 44 صالة بولينغ ذات حارات مزدوجة ، ويبلغ ارتفاعه 44 طابقًا ، وهو أطول صالة في العالم

وتم تجهيز المطعم الرياضي القديم مثل مطعم أمريكي يلتقي مع نادي رجالي من الستينيات ؛ فكر في بلاط أحادي اللون متقلب ، وأرائك خضراء ناعمة ، ومقاعد جلدية حمراء نابضة بالحياة.



مطعم وورلد كت ستيك هاوس

مطعم وورلد كت ستيك هاوس الحائز على جوائز في قصر الحبتور بدبي ، مساحة أنيقة من الخشب الطبيعي الداكن والأضواء الساحرة والأثاث الجلدي ، ويمثل مطعم وورلد كت ستيك هاوس للمأكولات الأمريكية المفضلة مع لمسة عصرية ويقدم مجموعة مختارة من المأكولات المميزة والمشروبات الجريئة والمعيشة الترفيهية الآسرة. وتذكروا الا تفوتوا برنتش يوم السبت ذات المستوي العالمي والذي يبدأ سعره من 395 درهمًا إماراتيًا.



"سكي دبي"

يقع "سكي دبي" في مول الإمارات ويُعدّ من أبرز المعالم السياحية وأكثرها ابتكاراً في الشرق الأوسط.

ويوفر سكي دبي نشاطات ترفيهية عديدة مثل اللعب مع البطاريق وصنع رجل الثلج والتزلج على المنحدرات في هذه الوجهة المميزة التي تُعتبر بالفعل من أبرز المعالم الترفيهية الداخلية في دبي.



متحف مدام توسو

ويعتبر متحف مدام توسو معلما سياحيا داخليا يستعرض الشخصيات العالمية الأشهر عبر مجموعة فريدة من التماثيل المصنوعة من الشمع والتركيبات التفاعلية والتكنولوجيا المتطورة، ليحمل الزوار إلى لحظات الشهرة الأيقونية التي عاشها المشاهير المف ّضلين لديهم.

ويقع المتحف الذي يحاكي متاحف السيدة توسو التي أسست أولى معارضها قبل 200، على جزيرة بلوواترز بالقرب من عين دبي، ويعتبر واحدا من 25 فرعا في العالم.



منتجع "رويال أتلانتس" دبي

تعمل حكومة دبي على افتتاح منتجع "رويال أتلانتس" الجديد الذي طال انتظاره، لينضمّ إلى قائمة أحدث المعالم السياحية في دبي.

ويتمتّع المنتجع المذهل بتصميمٍ معماري فريد وديكورٍ فاخر ويمتد على مساحة 500 متر على طول الواجهة البحرية، وسيتمّ افتتاحه في نخلة جميرا بدبي في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2023.



حديقة "أكوافنتشر" المائية

وتقع حديقة "أكوافنتشر" المائية بجوار فندق "أتلانتس، النخلة" وتتميّز بمجموعةٍ من الجولات الممتعة والمعالم السياحية الرائعة.

وتغطّي الحديقة المائية مساحةً تبلغ 2.4 مليون قدم مربعة وتُعتبر رسمياً الأكبر عالمياً وتحتوي على أكبر عددٍ من المنزلقات المائية في العالم. يشمل هذا المنتزه الترفيهي الضخم 105منزلقات مائية ومعالم سياحيّة عبر ثلاثة أبراج، فضلاً عن تجارب ورياضات مائية وشواطئ خاصة وأماكن للعب مخصصة للأطفال من جميع الأعمار.



"ذي فيو" في النخلة

توفر نخلة جميرا منصة المراقبة "ذي فيو" والتي يبلغ ارتفاعها 240 متراً وتطلّ على مناظر بانوراميّة رائعة لنخلة جميرا ومياه الخليج العربي المتلألئة وأفق مدينة دبي. وتقع المنصة في الطابق 52 من برج "ذا بالم تاور" وتضمّ مقهى ومعرضاً فنيّاً يروي قصة تطوّر نخلة جميرا بالإضافة إلى أحواض أكواريوم تفاعلية ومتجر للهدايا.



مطعم تابو

يقدم تابو، المطعم الياباني العصري التابع لشركة الضيافة إنفيني كونسيبتس المسؤولة عن افتتاح مطعم سي لا في وميس تِس وهايال، تجربة تناول طعام استثنائية بلمسات فنية غير مسبوقة من موقعه المميز على سطح فندق سانت ريجيس داون تاون وإطلالاته الخلابة على أفق دبي وبرج خليفة.



"دبي باركس آند ريزورتس"

تضم "دبي باركس آند ريزورتس" ثلاث مدن ملاهي وحديقة مائية تمنحكم تجربة شيّقة لا تضاهى. كما يمكن للزوار الحصول على قسطٍ من الترفيه مع أكثر من 100 معلم ولعبة ممتعة في "موشنجيت دبي"، و"بوليوود باركس دبي"، و"ليجولاند دبي" و"حديقة ليجولاند المائية".

Abdallah.alrbeihat@alghad.jo