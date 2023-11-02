الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضباط إسرائيليون: حماس أكثر قوةً مما عهدناه ووضعهم بعيد عن الانهيار

ضباط إسرائيلي: حماس أكثر قوةً مما عهدناه ووضعهم بعيد عن الانهيار
ضباط إسرائيليون: حماس أكثر قوةً مما عهدناه ووضعهم بعيد عن الانهيار
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن ضباط الجيش الذين يقاتلون على الأرض في غزة، قولهم إن مستوى القتال لمقاتلي حماس أعلى بكثير مما عهدوه في السابق وأن وضعهم بعيد جدا عن نقطة الانهيار.اضافة اعلان

وأكد ضباط في وحدات المناورة الذين يشغلون مواقع رئيسية في غرف العمليات المتقدمة لألوية وفرق المناورة، وأغلبهم من جنود الاحتياط القدامى الذين يعرفون قطاع غزة عن كثب، إن مستوى القتال على الأرض والمقاومة التي يقوم بها مقاتلي "حماس" أعلى بكثير من أي شيء واجهوه في الماضي من خلال تجربتهم في القتال في قطاع غزة.

ورأى الضباط أن حماس أعدت نفسها للقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ومن المؤكد أنها أخذت في الاعتبار أنه بعد القصف على قطاع غزة، فإن الجيش سيدخل إلى القطاع، معتبرين أن "حماس رغم جاهزيتها فوجئت بالدخول البري بسبب حجم قوات الجيش الإسرائيلي الكبيرة التي توغلت في قطاع غزة وكثافتها، بالإضافة إلى الميزة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي".

ووصف الضباط "وضع العدو (أي حماس) بأنه في هذه المرحلة بعيد جدا عن نقطة الأزمة والانهيار، وعلى الرغم من الاغتيالات العديدة في صفوف قادة حماس، تمكنت الحركة في معظم الأماكن من الحفاظ على أسلوب قتال منظم يعتمد بشكل أساسي على حرب الأنفاق وخروجها من حفر النار في قلب المنطقة المبنية في محاولة نصب كمين أو إلحاق الأذى بقوات الجيش الإسرائيلي بشكل رئيسي من خلال النيران المضادة للدبابات".

وعن مقتل 17 مقاتلا عنصرا من الجيش في اليوم الماضي، بعد الأيام القليلة الأولى التي لم يسجل فيها الجيش الإسرائيلي أي إصابات، قال الضباط إنه "من هذه النقطة سيكون القتال أكثر صعوبة وبطء ومعه الخسائر في الأرواح البشرية التي هي في الواقع جزء لا يتجزأ من القتال". RT نقلا عن معاريف
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
398058

مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمال غزة

منذ 52 دقيقة
القسام: نخوض معارك شرسة مع الاحتلال شرق حي الزيتون

القسام تستهدف آليات إسرائيلية شمالي غرب غزة

منذ1 ساعة
أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

منذ1 ساعة
اليونيفيل تبحث عن شخصين مصابين بنيران جيش الاحتلال في الوزاني

اليونيفيل تبحث عن شخصين مصابين بنيران جيش الاحتلال في الوزاني

منذ1 ساعة
زعيم كوريا الشمالية

تقرير: زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيين

منذ19 ساعة
دما مبانٍ بعدوان الاحتلال على غزة

عودة 15% من طاقة خدمة الإنترنت إلى غزة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

"المدنيون" في السياق الاستعماري- الاستيطاني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عذرا يا الماغوط.. إنهم يكرهوننا

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هبة القطاع الخاص

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدولة الفلسطينية الجديدة!

سميح المعايطة |اليوم

خيط الدم المسال

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات | منذ13 ساعة
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات | منذ13 ساعة
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات | منذ14 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
 