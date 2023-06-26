الإثنين 26 حزيران 2023
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"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر
"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر
رصدت مجموعة من الصور موقع انهيار العقار المكون من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية في مصر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحي والحماية المدنية لموقع البلاغ، حيث توجه رئيس حي المنتزة أول بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب إنهيار سلم العقار.اضافة اعلان

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إن سكان عقار ميامي المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين بالمحافظة مشيرا إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للدور الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه حتى الآن لم يخرج سوى مصاب وجارِ البحث عن آخرين، تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية. وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية ومكتب رئيس الوزراء تواصلوا من اللحظة الأولى للاطمئنان على الوضع، مع فحص وجود ضحايا عالقة وقمنا بفرض كردون أمني حول العقار للحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح أنه تم استدعاء كافة المعدات من كافة الأحياء لرفع الأنقاض وجارِ التأكد من عدم وجود ضحايا أخرين داخل العقار.

RT
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