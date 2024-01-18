ضغوط بداية النهاية: "نتنياهو" يُستبعد من خطة أميركية "لمصير غزة"

نادية سعد الدين

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تتعمّق الضغوط حول رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، الذي يجد نفسه مُستبعداً من خطة أميركية تضع صيغة للمرحلة التالية لحُكمه، ويُواجه مطالب برلمانية وحزبية بحجب الثقة عنه، إلا أنه يسعى للتشبث بمنصبه عبر الإيغال أكثر بمجازره الوحشية ضد قطاع غزة، والترويج لإمكانية امتدادها للعام المقبل لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة، بالتزامن مع تصعيد خطير بالضفة الغربية.وفي أول تعليق على خطة إدارة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، رفض "نتنياهو" المقترح الذي يؤدي لإقامة دولة فلسطينية، بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، كما سبق للرئاسة الفلسطينية أن أكدت ضرورة العمل الجاد على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وتروج إدارة الرئيس بايدن لخطة "اليوم التالي لما بعد نتنياهو"، وفق ما تداولته شبكة "إن بي سي" الأميركية، وتقوم على إعادة إعمار قطاع غزة بقيادة السعودية، ودول عربية أخرى، إلى جانب "سلطة فلسطينية متجددة"، من منطلق أنه لا حل عسكرياً بشأن مصير حركة "حماس"، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بذلك. وتخطط الإدارة الأميركية المضي بالخطة بجدية بعد مغادرة "نتنياهو" منصبه.ونقل الموقع الإخباري عن مسؤولين أميركيين، بأن الانقسامات بين إدارة بايدن ونتنياهو، باتت أكثر وضوحا منذ زيارة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، مؤخراً للكيان الإسرائيلي، وأن إدارة بايدن تتطلع إلى "اليوم التالي لنتنياهو"، لمحاولة تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط.يأتي ذلك بالتزامن مع أول مقترحين لحجب الثقة عن حكومة "نتنياهو" منذ بدء عدوان الاحتلال ضد غزة؛ حيث أعلن حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، بزعامة زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"، (ولديه 24 مقعداً "بالكنيست" من أصل 120) أنه قدم مقترحاً لسحب الثقة من حكومة الاحتلال.فيما قرر حزب العمل (اليساري) الإسرائيلي، (ولديه 4 مقاعد) تقديم مقترح "للكنيست" لحجب الثقة من حكومة "نتنياهو" بسبب عجزها عن استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.ودعا الحزبان جميع الكتل البرلمانية "بالكنيست"، للتصويت على سحب الثقة ممن وصفاها بأسوأ حكومة في تاريخ البلاد، إذ من الناحية العملية يصعب على الحزبين تجنيد أغلبية لإسقاط الحكومة، حيث تتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح.في حين يحظى الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة "نتنياهو"، بأغلبية 64 مقعداً داخل "الكنيست"، مما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.وينسجم ذلك مع استطلاعات الرأي الداخلية للكيان المُحتل التي أبرزت تراجعاً كبيراً في شعبية الأحزاب المشكلة لحكومة الاحتلال، وعلى رأسها "الليكود" بقيادة "نتنياهو"، وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب "الليكود" كلاً من "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، وهي من أشد الأحزاب غلواً وتطرفاً.وفي الأثناء؛ واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الهمجي ضد مربعات سكنية كاملة ومناطق مأهولة بالسكان المدنيين ومحيط مراكز الإيواء في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع على التوالي.وارتكب الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيداً و350 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 24448 شهيدا و 61504 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.ولم تتوقف محاولات الاحتلال لاجتياح خان يونس، جنوب القطاع، من الجهة الجنوبية بمساندة الطائرات الحربية التي تنفذ أحزمة نارية مكثفة، بالتزامن مع غارات همجية أدت لارتقاء 27 شهيداً في خان يونس بالساعات الماضية.ونتيجة القصف الجوي الكثيف؛ فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بتدمير أبنية سكنية شرقي رفح إلى 19 شهيداً وعشرات الجرحى، أسوة باستهداف مدفعية الاحتلال "لتل الزعتر" في منطقة جباليا، وشن سلسلة غارات ضد النصيرات والمغازي، موقعاً المزيد من الضحايا المدنيين.وعلى الصعيد الميداني، تشهد العديد من المحاور معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، خاصة في محافظة خان يونس ووسط القطاع، رغم إعلان جيش الاحتلال سحب المزيد من قواته من المنطقة.يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الاحتلال ضد الضفة الغربية، التي شهدت ارتقاء شاب فلسطيني استشهد أمس برصاص الاحتلال، في العدوان المتواصل والحصار المًحكم على مدينة طولكرم، ومخيميها، لليوم الثاني على التوالي، حيث قام بتفجير منزل، وإحراق آخر، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب محمد فيصل دواس (27 عاماً)، إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، شرق طولكرم"، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الساعات القليلة الماضية إلى 6 شهداء.واقتحمت قوات الاحتلال، مدعومة بتعزيزاتها العسكرية وجرافاتها العدوانية، مخيم نور شمس، وشرعت بأعمال تجريف في البنية التحتية وتخريبها، وتدمير منزل عائلة فلسطينية كاملة، وسط اندلاع مواجهات، وسماع أصوات انفجارات متتالية ضخمة في المنطقة.في حين واصلت القوى والفصائل الفلسطينية ردود فعلها المنددة والغاضبة من تصريحات الوزير الفلسطيني، أحمد مجدلاني، والتي وصف فيها حركة "حماس" بالمنظمة الإرهابية، واعتبرتها غير وطنية وتمثل خروجاً عن الإجماع الوطني، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال ولأجندته الهادفة لضرب الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني.وطالبت، في بيان أصدرته أمس، بمحاسبة الوزير مجدلاني على تصريحاته وبعزله من الحكومة ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشددت على أن "حماس" هي مكون رئيس من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية وحركة تحرر وطني تقوم بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية وتتصدى إلى جانب فصائل الشعب الفلسطيني لإرهاب الاحتلال وإجرامه وحربه العدوانية، وتمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال.