ضغوط على حكومة اليمين لرفع عدد المستوطنين بالضفة لمليون

نادية سعد الدين

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تضغط الجماعات المتطرفة على حكومة الاحتلال اليمينية للمضي قدما في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم يهدف إلى رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى المليون، مما يعني ذلك مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها الفلسطينيين والصدام معهم.وتشكل الخطة الاستيطانية، التي بدأ العمل عليها قبل أكثر من عام، رؤية إسرائيلية طويلة المدى لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بشكل أكبر، وإحكام القبضة الأمنية عليها، فضلاً عن مسعى رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، لإرضاء المستوطنين وقضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.وتشمل الخطة توسيع المستوطنات القائمة وإقامة مدن وأحياء ومستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية وإنشاء البنية التحتية، مثل شق الطرق الالتفافية وبناء المرافق والمنشآت الاستيطانية كالمطار والمناطق الصناعية، وذلك من أجل زيادة عدد المستوطنين إلى مليون بحلول العام 2050، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ويقضي المخطط بتوسيع مستوطنات "إيتمار"، جنوب شرق نابلس، و"تسوفيم" شرق قلقيلية، و"سلعيت" جنوب طولكرم و"أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم، عدا توسيع مستوطنة "حوميش" بين نابلس وجنين لاستيعاب 15 ألف مستوطن، وشرعنة وتوسيع مستوطنات "غانيم" و"كديم"، قرب جنين والتي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة الغربية، عام 2005".وتضم الخطة كذلك بناء مستوطنة "تعناخ" في شمال الضفة الغربية لاستيعاب 30 ألف مستوطن، ومستوطنة أخرى في جنوب غرب الضفة تحت اسم "شامير" لاستيعاب أكثر من 100 ألف مستوطن، وفق الصحيفة الإسرائيلية نفسها.ولأكثر من عام، وتحت ستار من السرية، قام قادة المستوطنين بتشغيل فريق واسع من المهندسين والمعماريين والمستشارين الإسرائيليين المحترفين الذين أعدوا خطة لتوطين مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية بحلول عام 2050.أما الخطوط الأساسية للوصول إلى مليون مستوطن فتمت صياغتها في نقاش موسع خلال المؤتمر المركزي السنوي لقادة المستوطنات، الذي عقد قبل نحو 10 أشهر، بمشاركة المئات من رؤساء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الترويج للخطة يأتي في إطار مزاعم طرح حل أزمة السكن في الكيان المُحتل، عبر التوسع في الضفة الغربية وقضم أراضيها كمفتاح للحل، حيث تخطط سلطات الاحتلال للاستيلاء على ملايين الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.ويدفع رئيس ما يسمّى مجلس مسـتوطنات شمال الضفة الغربية، "يوسي دغان"، لتنفيذ المشروع الاستيطاني الضخم، حيث وجّه، أمس، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، من أجل المضي قدماً في تنفيذ الخطة.ويأتي الحديث عن المخطط الاستيطاني الضخم في ظل توتر بين الإدارة الأميركية وحكومة "نتنياهو" حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات ضخمة إلى المستوطنين.ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.من جانبه، أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن حملة الاعتقالات في الضفة الغربية التي شنها الاحتلال الصهيوني محاولة يائسة للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد ثورته المتصاعدة والممتدة في كل أرجاء الضفة الغربية.وقال القانوع، في تصريح له أمس، إن الاعتقالات والتهديدات المتواصلة باستهداف المقاومة الفلسطينية لن تحقق أهداف الاحتلال، حيث سيواصل الشعب الفلسطيني نضاله المشروع ضد المحتل الصهيوني للدفاع عن الأرض والمقدسات".وشدد على أن الاحتلال الصهيوني يعيش حالة من التخبط بعد ضرب منظومته الأمنية، وتحديداً العمليات الأخيرة في حوارة والخليل، وفقدانه لحالة الردع وحسم المعركة مع الشعب الفلسطيني.بدورها؛ حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال نتائج التصعيد وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، مطالبة الإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه ولجم المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.وطالبت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، الدول التي تنادي بحل الدولتين بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لحماية هذا الحل، امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية.وأدانت الخارجية انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وجرائمهم، واعتبرتها سياسة إسرائيلية استعمارية توسعية وعنصرية، تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتكريس فصلها عن قطاع غزة، وتدفيع الشعب الفلسطيني أثماناً سياسية باهظة على المستوى السياسي، في محاولة لكسر إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.