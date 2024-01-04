ضمن قائمة جرائمه.. الاحتلال لم يغفل عن إبادة غلال غزة

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في ظل العدوان الهمجي المتواصل على غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، والذي دمر معظم البنية التحتية في القطاع، وحصد أرواح ما يزيد على 22 ألف شهيد بينهم حوالي 10 آلاف طفل، لم يغفل الاحتلال، عن قطع سلة غذاء القطاع والذي حرص على تدميرها لتعميق معاناة الغزيين أكثر وأكثر.وكان تقرير لدائرة الإحصاء الفلسطينية أصدرته مؤخرا أكد خسارة قطاع الزراعة في غزة لحوالي 2 مليون دولار يوميا.وبين التقرير أن حوالي ربع الحائزين الزراعيين، والحيازات الزراعية هي في محافظة شمال غزة، وأكثر من 70 % من الحيازات غرضها الإنتاج للبيع.بلغ عدد الحيازات الزراعية في قطاع غزة 24,754 حيازة زراعية أي ما نسبته 17.6 % من إجمالي الحيازات الزراعية في فلسطين، وبلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة شمال غزة 6,112 حيازة أي ما نسبته 24.7 % من إجمالي الحيازات الزراعية في قطاع غزة، حيث أن 99.7 % من الحيازات هي حيازات أسرية، في حين أن 74.2 % من الحيازات تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (أقل من 3 دونمات). أما فيما يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبلغ 3.6 دونم.كما تشكل المساحة المزروعة بالبستنة الشجرية في غزة 30.9 % من إجمالي المساحة المزروعة في القطاع، وتتركز 31.3 % من هذه المساحات في محافظة خان يونس، إضافة إلى 22.3 % في محافظة شمال غزة، وفق تقرير الإحصاء.وبين التقرير أن تجريف الاحتلال للأراضي الزراعية على أشجار البستنة ولاسيما الزيتون، شكل أكبر الأثر على سلة الغذاء في القطاع، خاصة أشجار الزيتون والتي تشكل ما نسبته 63 % من مجمل الأشجار المثمرة في القطاع.ووفق التقرير فقد تعمد الاحتلال بعدوانه وعبر القصف الجوي على إعدام أفواج كاملة من مزارع الثروة الحيوانية في قطاع غزة، خاصة في محافظة خان يونس التي تضم 26 % من أعداد الدواجن في القطاع، كما تساهم بحوالي 30 % من أعداد الضأن، حيث أن أكثر من 60 % من أعداد الأبقار والضأن والماعز التي يتم تربيتها يتم بغرض إنتاج اللحوم.بينما تساهم محافظة شمال غزة بحوالي 25 % من أعداد الدواجن في القطاع، كما تساهم بحوالي 44 % من أعداد الماعز و48 % من أعداد الأبقار، و%42 من أعداد خلايا النحل. و27 % من أعداد الضأن.وذكر التقرير أن حوالي 44 % من الأسر الفلسطينية فقدوا مصادر رزقهم من الإنتاج الزراعي المحلي في القطاع وما يستهلكونه من أغذية كذلك.وذكرت تقارير أن الاحتلال دمر بصورة شاملة ومباشرة المساحات الزراعية في شمال غزة.وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، قال إن العدوان الإسرائيلي، قد يقضي على الزراعة بشكل كامل.وأضاف أن الاحتلال استهدف في تقديرات أولية 25 ألف دونم (25 مليون متر مربع) بشكل مباشر، مما أدى إلى إحداث خراب في المزروعات.وأشار إلى أن هذه المساحات باتت غير ملائمة للزراعة، بالنظر إلى كمية المتفجرات التي أُلقيت عليها.وقال سلامة إن أعلاف الدجاج، غير متوفرة راهنا ما تسبب بخسارة كاملة للقطاع من الدواجن.وفي ظل الأوضاع الراهنة يعاني كامل القطاع من أزمة غذائية تسببت بالجوع لمعظم سكان القطاع، الذي باتوا يصطفون بالدور للحصول على وجبة توفرها بعض منظمات الإغاثة في ظل منع الاحتلال من دخول واسع لشاحنات المساعدات الإنسانية من الخارج.يأتي ذلك في ظل تواصل العدوان على القطاع برا وبحرا وجوا، ومعاناة المدنيين من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون والذين نزح أكثر من 85 % منهم، وفق الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.ميدانيا تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه، فيما تستمر محاولات جيش الاحتلال لدخول مخيم البريج، حيث دوّت انفجارات عنيفة، كما استمر القصف المدفعي على أحياء مدينة غزة. واشتبك جنود المقاومة بالرشاشات الثقيلة مع الاحتلال في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.وقالت كتائب القسام إنها فجّرت عبوة شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة داخل منزل شمال مخيم النصيرات وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت دبابات غرب مخيم المغازي.في الأثناء، سقط شهداء وجرحى في غارات للاحتلال وسط القطاع، فيما تواصل القصف المدفعي لأحياء الدرج والتفاح والشجاعية في مدينة غزة، والمناطق الغربية لجحر الديك، جنوب المدينة.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا وفقا للوزارة إلى 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 25 شخصا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس منذ فجر أمس.وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، فيما يستمر القصف المدفعي على شرق المدينة كما تتواصل الغارات الجوية على أجزائها الوسطى والغربية.من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 من جنوده وضباطه في المعارك الدائرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مدينة عسقلان ومناطق غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة.-(وكالات)