السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الفسفور الأبيض على وسط غزة

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دخان وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي على شمال غزة فجر اليوم السبت
أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة مبكرة من اليوم (السبت)، بأن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل «الفسفور الأبيض» على وسط غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية تواصل قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف ومكثف دون توقف مواقع في شمال غزة.اضافة اعلان
وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن القصف طال محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار أكثر من عشر مرات على محيط المستشفيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف منازل مواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع.
وحذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق مع قطع إسرائيل وسائل الاتصال وتوسع الهجمات البرية.
وقالت المنظمة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): «في منظمة العفو الدولية، فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة، وتواجه منظمات حقوق الإنسان عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية وقطع الاتصالات».
وأضافت: «يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل».-(وكالات)
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