طائرات مجهولة تلقي مساعدات إنسانية في خان يونس

اضافة اعلان

ووفق ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن شهود بأن طائرات مجهولة حلقت في أجواء منطقة المواصي بمدينة خان يونس، وألقت صناديق مساعدات غذائية".وأوضح الشهود أن المساعدات التي سقطت بواسطة مظلات توافد إليها مئات الفلسطينيين الذين التقطوها فور وصولها إلى الأرض.وتنقسم المواصي إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما لمحافظة خان يونس، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، في حين تتبع الثانية محافظة رفح.والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد بشكل عام من جنوب غرب دير البلح (وسط القطاع) مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح (جنوب).ويعاني سكان قطاع غزة، من أزمات إنسانية عديدة من بينها نقص حاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات، ضمن حربها المدمرة التي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولم يصدر بيان رسمي عن أي دولة بشأن إلقاء مساعدات إنسانية على جنوب القطاع حتى الساعة 11:00 (ت.غ).وكثيرا ما أعلنت دول بينها عربية وأوروبية، تنفيذها إسقاطات جوية لمساعدات إنسانية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 8 أشهر.ويشار أنه لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.