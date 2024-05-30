 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طائرات مجهولة تلقي مساعدات إنسانية في خان يونس

طائرات مجهولة
طائرات مجهولة تلقي مساعدات إنسانية في غزة
ألقت طائرات مجهولة، الخميس، صناديق تحمل مساعدات للفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفق ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن شهود بأن طائرات مجهولة حلقت في أجواء منطقة المواصي بمدينة خان يونس، وألقت صناديق مساعدات غذائية".اضافة اعلان

وأوضح الشهود أن المساعدات التي سقطت بواسطة مظلات توافد إليها مئات الفلسطينيين الذين التقطوها فور وصولها إلى الأرض.

وتنقسم المواصي إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما لمحافظة خان يونس، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، في حين تتبع الثانية محافظة رفح.

والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد بشكل عام من جنوب غرب دير البلح (وسط القطاع) مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح (جنوب).

ويعاني سكان قطاع غزة، من أزمات إنسانية عديدة من بينها نقص حاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات، ضمن حربها المدمرة التي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم يصدر بيان رسمي عن أي دولة بشأن إلقاء مساعدات إنسانية على جنوب القطاع حتى الساعة 11:00 (ت.غ).

وكثيرا ما أعلنت دول بينها عربية وأوروبية، تنفيذها إسقاطات جوية لمساعدات إنسانية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 8 أشهر.

ويشار أنه لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار "إسرائيل"

منذ5 ساعة
نازحون فلسطينيون يسيرون بجوار السياج الحدودي بين غزة ومصر في رفح

الاحتلال يعلن سيطرته على حدود غزة مع مصر بالكامل

منذ13 ساعة
ألعدوان على غزة

35386 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة

18 أيار 2024
thumbs_b_c_ff37f92dae2e23e9ca69095303444e91

غزة.. انتشال جثث عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي الزيتون

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
التلميذة نسرين عز الدين والفجوة التي سقطت منها

وفاة طفلة بعد سقوطها من فجوة باص مدرستها شمالي لبنان

منذ2 ساعة
مجازر جديدة في القطاع

5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 36224

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار "إسرائيل"

منذ5 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-30 at 12.14.57 PM

سنابل اليرموك يقيم ندوة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

منذ5 ساعة
thumbs_b_c_96148ece228b8e72a4cd0b886eb51fec

"المقاصة".. "إسرائيل" تلتهم نصف أموال ضرائب الاستيراد الفلسطينية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ21 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ21 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ21 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 