الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طفل محرر من سجون الاحتلال يتحدث عن أسير في زنزانته فقد الذاكرة من التعذيب- (فيديو)

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الطفل الفلسطيني محمد نزال بعد إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي

عاد الطفل الفلسطيني محمد نزال، من سجون الاحتلال الإسرائيلية مصاب بكسر ورضوض جراء تعرضه للضرب المبرح.
نزال الذي أفرج عنه فجر الثلاثاء ضمن الدفعة الراعبة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال للأناضول إن “وحدات إسرائيلية كانت تقتحم بشكل متواصل غرف الأسرى وتعتدي علينا بالضرب المبرح”.
وأضاف: “هناك أسير كبير في العمر أعتقد أنه توفي جراء الضرب، بعد أن فقد الوعي نقل من الغرفة ولم نعرف عنه شيئا، وآخر فقد الذاكرة”.
وتابع: “منذ 7 أكتوبر ونحن نعيش أوضاعا صحية صعبة للغاية، اعتدي علينا جنود الاحتلال بالضرب بصورة وحشية حتى يفقد الأسير وعيه. الناس كانت تبكي من شدة الضرب”.
وعن حالته الصحية يقول: “تبين إصابتي بكسر في أحد أصابعي، ورضوض أخرى في يدي وجسدي. أمضيت آخر شهر لي بالسجن كأنه 20 سنة”.
ونزال من بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل قبل 3 شهور، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة “حماس” الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.
وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق “حماس” 50 مدنيا إسرائيليا جميعهم نساء وقاصرين.
وبينما كان مقررا أن تنتهي، الهدنة الإنسانية، الاثنين، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.
فيما شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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(الأناضول)

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