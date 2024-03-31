طقس دافئ في أغلب المناطق حتى الأربعاء

تكون اليوم الأحد، درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-6) درجات مئوية، وتكون الاجواء مشمسة ودافئة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما الثلاثاء، يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (7-8) درجات مئوية، مع بقاء الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 14 وفي مرتفعات الشراة 21 - 12, وفي مناطق البادية 28 - 14 وفي مناطق السهول 27 - 16, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.- (بترا)