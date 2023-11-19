طلب من زميله أن يصوره.. جندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد برام الله أثناء رفع الأذان (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، إلقاء أحد جنود الجيش الإسرائيلي قنبلة داخل مسجد قرية بُدرس شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.

اضافة اعلان



ويظهر في الفيديو جندي يتحدث إلى زميله بينما يتوجه إلى مدخل المسجد، ويلقي بداخله قنبلة ثم يعود، ثم يسمع صوت الانفجار بالتزامن مع صوت الأذان.

من جهته، قال رئيس مجلس قرية بدرس، ناصر مرار، إن “الحادثة وقعت مع أذان فجر الجمعة في مسجد بدرس الكبير”.



وأضاف: “بالفعل قام جندي بإلقاء قنبلة صوت داخل المسجد الكبير، بالتزامن مع رفع الأذان الموحد (مركزي)، وقبيل وصول المصلين إلى المسجد، في انتهاك صارخ لقدسيته (دون الحديث عن إصابات)”.



وأضاف أن إلقاء القنبلة “جزء من ممارسات اعتاد عليها الجنود الإسرائيليون مؤخرا في البلدة، حيث يجري بشكل مستمر اقتحام البلدة من المعسكرات القريبة، كما يقيم الجنود حاجزا على مدخل البلدة الرئيسي، ويجرون تفتيشات مستفزة للمواطنين وسياراتهم”.



وأشار رئيس المجلس القروي إلى “قتل الجنود أحد سكان القرية خلال مغادرته المسجد بعد صلاة الجمعة يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، دون أن تشهد البلدة أي مواجهات”.



وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث قال الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين علي القره داغي “لهذا كان الطوفان…”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل.

ولهذا كان الطوفان ...

جندي إسرائيلي يطلب من زميله تصويره أثناء إلقائه قنبلة على باب مسجد أثناء الأذان في قرية بدرس غرب رام الله#حرب_غزة pic.twitter.com/LDt8Pzw6wz — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) November 17, 2023

أثناء وقت الأذان؛ أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد غرب رام الله بالضفة الغربية ويعبر عن فرحته بما فعله.

لقد استباح القوم كل شيء حتى المساجد.

نعم. ما كان هؤلاء ليفعلوا ذلك إلا بسبب الدعم الغربي الكامل والصمت العربي المؤسف.

وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/8HorGeoA4a — المصحف | فيديو (@Quran__Video) November 17, 2023

مثلا...

كيف سيفسر المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هذا التصرف؟

جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنبلة صوتية داخل مسجد في قرية بدرس قرب رام الله خلال رفع أذان الفجر، ويطلب من زميله أن يصوره. pic.twitter.com/uA6Hs0CpLq — محمد أبوعبيد (@mobeid) November 17, 2023