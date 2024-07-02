 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طهران: لا رغبة لنا بحرب في المنطقة لكن إذا وقعت سندعم حزب الله

علم إيران
علم إيران

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إنه لا رغبة لطهران في حرب بالمنطقة.


لكنه أضاف أن هناك احتمال لاتساع الحرب لتشمل الجميع، مشيرا إلى أنه في ظروف كهذه لا تملك طهران سوى دعم حزب الله والوقوف معه.

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وقال خرازي: “سيدعم الشعب اللبناني بأكمله والدول العربية وأعضاء محور المقاومة لبنان ضد إسرائيل” حال اندلاع صراع شامل. وأضاف خرازي:” تلوح في الأفق فرصة لامتداد دائرة الحرب لتشمل المنطقة  بأسرها وستجد حينها جميع الدول، ومن بينها إيران، نفسها مضطرة للمشاركة فيها”.


وتابع:” وفي هذا الوضع، سيكون أمامنا خيار وحيد، ألا وهو دعم حزب الله بكل السبل”.

 

واختتم خرازي حديثه للصحيفة بالقول إن امتداد دائرة الحرب لن يكون في صالح إيران، ولا الولايات المتحدة.-(الجزيرة)

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