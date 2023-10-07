طوفان الأقصى.. عمليات أسر "بالجملة" في المستوطنات الاسرائيلية (فيديو وصور)

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن كتائب القسام اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وأسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
أسر جنديين إسرائيليين#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/EgFLddvRbG— جريدة الغد (@AlghadNews) October 7, 2023
وقال رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى" بدأ من غزة
وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا، على حد قوله.
مشاهد من أسر مستوطنين (فيديو وصور)— جريدة الغد (@AlghadNews) October 7, 2023
#الغد #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/TFcYSHVXxn
وأضاف هنية أن المقاومة الفلسطينية تخوض في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا، قائلا "نهيب بأمتنا وأحرار العالم الوقوف والمشاركة في معركتنا".
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "نحن واثقون بأن أمتنا في كل مكان ستكون جزءا من معركة الدفاع عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".