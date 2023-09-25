الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ظن الصهاينة أن بوسعهم التجول في شوارع بيروت.. الذكرى الـ41 لعملية مقهى "الويمبي"

جلس نقيب صهيوني وبرفقته ثلاثة جنود في مقهى بقلب شارع الحمراء ، كانوا يحتسون الجعة عندما شاهدهم خالد علوان
جلس نقيب صهيوني وبرفقته ثلاثة جنود في مقهى بقلب شارع الحمراء ، كانوا يحتسون الجعة عندما شاهدهم خالد علوان

تعد عملية الويمبي فاتحة العمليات ضد الاحتلال الصهيوني بعد مجزرة صبرا وشاتيلا واحتلال بيروت الغربية في أيلول سنة 1982.

بعد اغتيال قائد القوات اللبنانية بشير الجميل، واقتحام الغزاة الصهاينة بيروت الغربية وارتكابهم مجزرة وحشية في مخيمي صبرا وشاتيلا، ظن الجنود الصهاينة أن بوسعهم التجول في شوارع بيروت التي كانت لغاية أسابيع قليلة عصيّة عليهم، بالرغم من حصارها نحو ثلاثة أشهر وقصفها براً وبحراً وجواً بمئات آلاف القنابل والقذائف والصواريخ.




لكن الرد العنيف جاءهم من قبل البطل، الشهيد فيما بعد خالد علوان. الذي اغتاله عملاء في كمين مسلح بجبل لبنان في الخامس من أيلول سنة (1984)، حيث استشهد هو ورفيقيه الشهيدين كمال صالح كفاح أبو راشد ومحمود التقي، في خلال عودتهم من مهمة عسكرية كانوا مكلفين بها.

في ذلك اليوم 24-09-1982 جلس نقيب صهيوني وبرفقته ثلاثة جنود صهاينة في مقهى الويمبي الشهير في قلب شارع الحمراء الشهير، كانوا يحتسون الجعة (البيرة) عندما شاهدهم خالد علوان في المكان القريب من مكتب الحزب.



فاستطلع المكان وعاد بعد قليل مع رفاقه وقضى عليهم جميعا. وبهذا كانت عملية الويمبي أول ثأر عملي لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا وعلى اجتياح شارون لبيروت الغربية. في أعقاب العملية سارع الجيش الصهيوني الى سحب قواته من بيروت الغربية مقهورا ومدحورا.

في ذكرى العملية المجد والخلود للشهيد الفذ خالد علوان ولرفاقه الشهداء. -وكالات

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضاً: 

41 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أصدرت قرارًا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في عام 2016

نائبة مصرية تطالب بعودة ضرب الطلاب بالعصا في المدارس

منذ5 ساعة
إدوارد سعيد

20 عاما على رحيل إدوارد سعيد

منذ8 ساعة
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ9 ساعة
استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في غزة

منذ10 ساعة
نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم - (أرشيفية)

حاكم دبي: أبحث عن شاب أو شابة لمنصب وزير في حكومة الإمارات

24 أيلول 2023
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل عددا من الطلبة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل عددا من الطلبة (صور)

24 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ22 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 