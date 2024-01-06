السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عائلات إسرائيلية تطالب بتحقيق حول مقتل أبنائها بنيران جيش الاحتلال

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آليات الاحتلال الإسرائيلي
طالبت عائلات إسرائيليين قتلوا داخل منزل بنيران دبابة إسرائيلية، الجمعة، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار الذي أدى لمصرع أبنائهم في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وقالت صحيفة "هآرتس" (خاصة) إنّ عائلات إسرائيليين قُتلوا في منزل داخل كيبوتس "بئيري" في منطقة غلاف غزة (جنوب) في 7 أكتوبر، بعد أسرهم من قبل مسلحي حماس، بعثوا رسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تطالبه بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار على المنزل، بينما كان مدنيون إسرائيليون محتجزون بداخله.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قناة (12) العبرية (خاصة) نشرت لقطات تظهر دبابة تابعة للجيش تطلق النار باتجاه المنزل، حيث كان يتواجد مسلحو حماس رفقة محتجزين إسرائيليين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرًا نقلا عن الشرطة، بأن مروحية إسرائيلية أطلقت النار في 7 أكتوبر، على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم، بغلاف قطاع غزة.
وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(الأناضول)
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