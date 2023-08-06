عائلتها متورطة.. الكشف عن هويّة المعتدي جنسيا على الطفلة اللبنانية لين طالب

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ووفق معلومات "النهار"، فإنّ القاضية نصار حدّدت جلسةً الثلاثاء لاستجواب الموقوف خال الضحية، وكذلك استجواب جدّ الطفلة وجدّتها لوالدتها الموقوفين أيضاً.بحسب المعطيات، كوّنت القاضية نصار قناعتها في هذا الملف بناءً على أدلّة توافرت للتحقيق. وكانت قد تسلّمت نتائج التحاليل التي عزّزت القناعة بشبهة متقدّمة في التحقيق في اتجاه خال الطفلة الموقوف.وأفادت مصادر قضائية بأنّ الجد والجدة والخالة والأم موقوفون بجرم كتم المعلومات والتستّر على الجريمة، فيما تستجوب القاضية نصار الثلاثاء المقبل خال الطفلة في الجرم الأساسيّ في هذه القضية، وهو الاعتداء الجنسيّ على الطفلة، الأمر الذي تسبّب بوفاتها.ويتطلّع المراقبون إلى الخواتيم القضائية للقضية التي هزّت الرأي العام وانتهكت الطفولة، وتبقى العين شاخصة على العقاب الذي سيناله المرتكب. -وكالاتاقرأ أيضاً: