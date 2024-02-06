الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عالجت جنودا أردنيين في 67.. قيادة "ميداني نابلس" تزور الحاجة الفلسطينية آمنة واكد

وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/١ يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967
وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/١ يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967
زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1، الحاجة آمنة محمد نمر واكد، والتي عالجت في عام 1967 جنودا أردنيين عدد (2) من مرتبات الجيش العربي، وما لبثوا أن فارقوا الحياة حتى قامت بدفنهم، وإخفاء جثامينهم آنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها.اضافة اعلان

يأتي ذلك بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وتبين أن الحاجة آمنة والتي تبلغ من العمر 84 عاماً بعد الاطلاع على وضعها، تعاني من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها، كما تبين خلال الزيارة صعوبة الحالة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي للمذكورة، وتم تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة.

وكرّم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي؛ نظراً لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهداء الأردنيين وهم (عبد الكريم جدعان العزام، وشاكر عبد الجليل علوان العبادي).
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