عالجت جنودا أردنيين في 67.. قيادة "ميداني نابلس" تزور الحاجة الفلسطينية آمنة واكد

يأتي ذلك بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وتبين أن الحاجة آمنة والتي تبلغ من العمر 84 عاماً بعد الاطلاع على وضعها، تعاني من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها، كما تبين خلال الزيارة صعوبة الحالة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي للمذكورة، وتم تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة.
وكرّم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي؛ نظراً لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهداء الأردنيين وهم (عبد الكريم جدعان العزام، وشاكر عبد الجليل علوان العبادي).