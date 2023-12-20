عام على استشهاد ناصر أبو حميد.. الغزيون يموتون في الأسر أيضاً

تمر اليوم الأربعاء، 20 كانون الأول (ديسمبر) 2023، الذكرى السنوية الأولى على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الإسرائيلي،

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باستشهاد الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد فجر الثلاثاء من العام الماضي، أي بعد نحو عام ونصف من معاناته مع مرض السرطان، تعود الذاكرة لسيرة أبو حميد النضالية منذ طفولته حتى استشهاده.







ولد الشهيد ناصر أبو حميد في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1972 في مخيم النصيرات في غزة، وبدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه الاعتقال لأول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عاماً ونصفاً، كما واجه رصاص الاحتلال وأُصيب بإصابات بليغة.



تعرض ناصر للاعتقال الأول وذلك قبل انتفاضة عام 1987، وأمضى أربعة أشهر في سجون الاحتلال، ثم أُعيد اعتقاله مجدداً وحكم عليه الاحتلال بالسّجن عامين ونصف العام، وأفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، لكنه أمضى من حكمه أربع سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه في إطار المفاوضات، ثمّ إعادة اعتقاله عام 1996 حيث أمضى في السجن ثلاث سنوات.



وإبان انتفاضة الأقصى الثانية، انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مجدداً، واعتُقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد سبع مرات و50 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبقي في الأسر حتّى استشهاده.





أم ناصر أبو حميد وأبناؤها





وإلى جانب ناصر أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء آخرين أحكاماً بالسّجن المؤبد، ثلاثة منهم اعتُقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، ولهم شقيق رابع اعتُقل عام 2018 وهو إسلام، الذي يواجه كذلك حكماً بالسّجن المؤبد و8 سنوات، وشقيق آخر شهيد وهو عبد المنعم، والذي ارتقى عام 1994.



وتعرضت والدتهم مرات عدة للحرمان من زيارتهم، عدا عن التنكيل الذي لحق بالعائلة على مدار عقود مضت، كما أنهم فقدوا والدهم خلال سنوات أسرهم، وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات وكان آخرها عام 2019.





أم ناصر أبو حميد





واجه الأسير أبو حميد ظروفاً صحية صعبة جرّاء الإصابات التي تعرض لها برصاص الاحتلال، حتّى ثبتت إصابته عام 2021 بسرطان في الرئة، ومنذ ذلك الوقت، واجه ناصر رحلة جديدة في الأسر، أساسها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إذ واجه وضعاً صحياً حرجاً في سجن "عيادة الرملة"، ونقل مرات عدة إلى المستشفى بحالة صحية صعبة، ودخل في غيبوبة، إلى أن أعلن عن استشهاده.

عقب استشهاد ناصر، أكدت السلطة الفلسطينية أنها تبذل جهوداً كبيرة للإفراج عن جثمان الشهيد، حيث تقوم إسرائيل باحتجاز جثامين الأسرى الفلسطينيين حتى بعد استشهادهم داخل السجون لإنهاء أحكامهم العالية بالسجن وهم داخل ثلاجات، في سابقة لا تقوم بها إلا إسرائيل في العالم.

وحتى استشهاد الأسير أبو حميد، احتجزت سلطات الاحتلال جثامين (11) أسيرًا ممن ارتقوا في سجون الاحتلال، وهم: أنيس دولة، محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، والأسير سامي العمور منذ العام المنصرم، 2021، والأسير داود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان، اللذان استشهدا خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى يوم أمس.







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