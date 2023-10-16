عباس: سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني، وإن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، أمس الأحد.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، بحثا فيه آخر تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين.وجدد الرئيس الفلسطيني الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا.وأكد الرئيس عباس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجددا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية، مؤكدا ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال.وأكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".وأعرب عباس عن شكره للرئيس مادورو، على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشرقية، كما شكر فنزويلا على دورها المسؤول والملتزم بالقانون الدولي في المحافل الدولية.من جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.-(وفا)