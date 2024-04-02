عباس: فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن وحفظ أمنه واستقراره

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أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.وثمن الرئيس عباس، في تصريح له اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصا الموقف الثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة في غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.وأكد الرئيس عباس، رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن الشقيق واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، محذرًا من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.وقال الرئيس عباس، إن الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، ومؤكدًا أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.