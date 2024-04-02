الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عباس: فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن وحفظ أمنه واستقراره

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وثمن الرئيس عباس، في تصريح له اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصا الموقف الثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة في غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.اضافة اعلان
وأكد الرئيس عباس، رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن الشقيق واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، محذرًا من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.
وقال الرئيس عباس، إن الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، ومؤكدًا أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
lobbnn-1703662711-1703663272

استشهاد سيدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ2 ساعة
جثامين شهداء في غزة

استشهاد أكثر من 6 آلاف طالب في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ5 ساعة
السيسي

السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

منذ5 ساعة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا

منذ5 ساعة
596004

من هو أكرم إمام أوغلو المنافس الصاعد لإردوغان؟

منذ7 ساعة
thumbs_b_c_af2d099ef30f5cb20e369fa23cf585ab

"إسرائيل" أبلغت أميركا بالضربة على قنصلية إيران بدمشق "قبلها بدقائق"

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ20 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ20 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 