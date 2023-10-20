عباس لسوناك: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس

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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.وشدد عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.وأكد الرئيس عباس، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.من جانبه، قدم رئيس الوزراء البريطاني سوناك، التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدًا أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا الى جنب في أمن وسلام وحسن جوار. (وفا)