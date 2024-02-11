عدد المعتقلين بالضفة يصل إلى 6950 منذ 7 أكتوبر

اضافة اعلان

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس السبت، وأوضح أن عدد معتقلي الضفة ارتفع إلى 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.