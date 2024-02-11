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الأحد 11 شباط 2024
1:34 م
عدد المعتقلين بالضفة يصل إلى 6950 منذ 7 أكتوبر
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس السبت، وأوضح أن عدد معتقلي الضفة ارتفع إلى 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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فلسطين
الاحتلال
نادي الاسير الفلسطيني
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