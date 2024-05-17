الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عدد النازحين من رفح تجاوز 630 ألف فلسطيني

النزوح من رفح
عدد النازحين من رفح تجاوز 630 ألف فلسطيني
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف الهجوم البري الإسرائيلي بالمدينة.اضافة اعلان

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس" أن عدد الفلسطينيين المهجرين قسراً من رفح، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته، تجاوز 630 ألفاً.

وأضافت أن الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا من رفح توجهوا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مبينةً أن الأخيرة أصبحت مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها، ضاربا عرض الحائط بتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك.

وكان يتواجد في المدينة نحو 1.4 مليون نازح، سبق أن دفعهم الجيش الإسرائيلي للنزوح إليها قسرا، بزعم أنها "آمنة" قبل أن يشن عليها هجوما بريا وغارات جوية مكثفة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1-1683104

حزب الله يمطر "الاحتلال" بأكبر رشقة صاروخية (فيديو)

منذ 7 دقيقة
13_news_1715935246

4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة

منذ3 ساعة
6646ee254c59b71b3d7beebc (1)

لماذا لم يلق الأسد كلمة في قمة المنامة؟

منذ5 ساعة
A9204639

الملك يلتقي السيسي وعباس وبن سلمان بقمة البحرين

منذ22 ساعة
الملك في صورة جماعية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية بدورتها العادية الـ33

"الغد" تنشر إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية الـ33

منذ23 ساعة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ33

السيسي: مصر ستظل رافضة لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات |15 أيار 2024
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |15 أيار 2024
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

قرض شخصي

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy
 
 