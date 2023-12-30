عدوان إسرائيلي على سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان- (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على منطقة هضبة الجولان المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة مقتضبة “بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار”. اضافة اعلان

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلِقا كانا صاروخين.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان. واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب حزيران/ يونيو 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

وكان قصف إسرائيلي قد استهدف الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة دفاع النظام السوري ووسائل إعلام رسمية.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها تستهدف سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، بترسيخ وجودها في البلد.

شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011، استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع لقوات النظام السوري.

لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.-(أ ف ب)