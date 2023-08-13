الأحد 13 آب 2023
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عدوان إسرائيلي على سوريا وسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

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قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (رويترز)
قالت وسائل إعلام سورية رسمية إنه تم سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق يجري التحقق من طبيعتها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتشن "إسرائيل" منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، إلا أنها كثفت في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على المطارات السورية بالأخص لعرقلة استغلال إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لنقل الأسلحة.اضافة اعلان

وتسيطر ميليشيات تعمل بالوكالة عن إيران، وفي مقدمتها «حزب الله» اللبناني، الآن على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال سوريا وفي عدة ضواحي في محيط العاصمة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية، يوم الاثنين الماضي، عن مصدر عسكري قوله إن أربعة جنود قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الهجوم تسبب في «بعض الخسائر المادية»، ونقلت عن مصدر عسكري قوله «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». وأضاف «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقالت مصادر لوكالة «رويترز» إن هجوماً على دمشق في فبراير (شباط) أصاب منشأة كان يجتمع فيها مسؤولون إيرانيون للدفع ببرامج لتطوير القدرات المتعلقة بالطائرات المسيرة أو الصواريخ لحلفاء طهران في سوريا.-(رويترز)
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