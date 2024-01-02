الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عدوان جوي إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق

التصدي لهجوم جوي في سماء العاصمة السورية دمشق
التصدي لهجوم جوي في سماء العاصمة السورية دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري عن تنفيذ إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على عدد من النقاط في ريف دمشق، مشيرا إلى أنه أسفر عن بعض الأضرار المادية.

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وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 04:35 من فجر اليوم (الثلاثاء) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

 

وأضاف: "أسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".


وفي 29 ديسمبر الماضي، أكدت وزارة الدفاع السورية، أن دفاعاتها الجوية تصدت ليل الخميس وفجر الجمعة لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.


كما طالبت سوريا كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".


وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السورية مشيرة إلى أنها بعثت برسالتين متطابقتين إلى المؤسستين الأمميتين حول القصف الإسرائيلي الذي طال محيط مدينة دمشق في 25 ديسمبر.


وفي 30 ديسمير الماضي أيضا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل استهدفت بقصف جوي جنوبي مدينة حلب شمالي سوريا ما أسفر عن خسائر مادية.-(RT)

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