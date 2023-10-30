الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عدوان جوي إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين بريف درعا

موقع عسكري سوري
موقع عسكري سوري
أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.اضافة اعلان
وقال المصدر: "حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس الأحد، رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة، وأنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.
واستهدف الطيران الإسرائيلي الاسبوع الماضي نقاطا عسكرية سورية في ريف درعا أسفر عن مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين، كما استهدف مطاري حلب ودمشق عدة مرات أدى لخروجهما عن الخدمة مؤقتا ووقوع قتيل وجريح.-(RT)
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