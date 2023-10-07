الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"عرين الأسود" تدعو "الذئاب المنفردة" لضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه

عرين الأسود
عرين الأسود
 أعلنت "عرين الأسود" وهي أحد تجمعات فصائل المقاومة في نابلس عن النفير العام وبدء الهجوم الفوري على كل مواقع قوات الاحتلال ومستوطنيه، كما وطالبت (الذئاب المنفردة) بالتحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي وقت لضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان تطاله أيديهم.اضافة اعلان
وطالبت "عرين الأسود" في بيانها: "جميع المقاتلين إلى رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات"، كما طلبت العرين: "كل من يمتلك سلاحاً ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن: أن حان الوقت لتخرج رجلاً وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة".
ودعت "عرين الأسود" في بيانها: "جميع المواطنين الأحرار والشرفاء الخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.
وطالبت في بيانها "جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريباً من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فوراً". ومما يجدر ذكره أن بيان "عرين الأسود" جاء استجابة لطلب القائد العام لكتائب القسام محمد ضيف لكل المقاومين بالخروج لضرب نقاط الاحتلال في كل مكان في فلسطين التاريخية، مع بداية معركة (طوفان الأقصى) صباح أمس.
واستشهد مساء أمس، شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة بيت ايل وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، فيما أفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب عمرو جبران من بلدة بيتونيا.
وتوجه عشرات الشبان إلى محيط المستوطنة بعد تظاهرة داعمة لغزة طافت شوارع مدينة
 رام الله.
وأشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي، أدى لإصابة شاب بالرأس وصفت جراحه بالخطيرة.
كما أصيب أربعة شبان آخرون بالرصاص الحي في الأطراف جرى نقلهم للمستشفيات برام الله.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بهجمات شنها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في بلدات نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مستوطني مستوطنة "ايش كوديش" هاجموا بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال، ودارت مواجهات بينهم وبين الأهالي، أصيب خلالها شابان أحدهما بالرصاص الحي والآخر بالرصاص المطاطي.
وهاجم المستوطنون عددا من المنازل ومزارع الدواجن على الطريق بين بلدتي قصرة وجالود، وأضرموا النيران بأحد المنازل.
كما هاجم مستوطنون من مستوطنة "تفوح" بلدة ياسوف شرق سلفيت، واعتدوا على عدد من المنازل عند مدخل البلدة، وأضرموا النيران بمنزلين. وأصيب أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أحدهم طعنا بسكين باليد من أحد المستوطنين.-(وكالات)
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