 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الإصابات باقتحامات الاحتلال مناطق عدة في الضفة

سيارة إسعاف - (تعبيرية)
سيارة إسعاف - (تعبيرية)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت/ الأحد، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام دوريات الاحتلال بلدة عنبتا من جهة حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارعها الرئيسية، قبل أن تتجه صوب كفر اللبد المجاورة لها.اضافة اعلان

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر اللبد، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الليلة، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية في بلدة الرام، إن سيارات الإسعاف نقلت 6 إصابات بالرصاص الحي معظمها في الأجزاء السفلية، بعد أن أطلق الجنود المتواجدون قرب جدار الفصل العنصري النار على مواطنين فلسطينيين بزعم أنهم حاولوا الدخول إلى مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين وأطلقت قنابل الغاز السام وقنابل صوتية تجاه المنازل القريبة من جدار الفصل العنصري.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم عين السلطان في أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عين السلطان، وأطلقت الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في العديد من الأحياء لا سيما مثلث العمور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وجرى معالجتهم ميدانيا. (وفا)
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