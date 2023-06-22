الخميس 22 حزيران 2023
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عشرات الإصابات خلال تفجير الاحتلال لمنزل أسير في نابلس

عشرات الإصابات خلال تفجير الاحتلال لمنزل أسير في نابلس
عشرات الإصابات خلال تفجير الاحتلال لمنزل أسير في نابلس
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس.
ويقع منزل عائلة الأسير جوري في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويأوي خمسة أفراد.اضافة اعلان
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جوري في الـ13 من شباط الماضي.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير وفجرته بعد ساعات، وسط اندلاع مواجهات في المكان.
وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل في بيان، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 170 حالة اختناق نتيجة الغاز السام، نقلت إحداها إلى المستشفى، فيما أصيب شاب بقنبلة غاز بالقدم.
وأخلت قوات الاحتلال منزلين في محيط منزل عائلة الأسير جوري، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز بشكل مباشر، ما ألحق أضرارا مادية بها.-(بترا)
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