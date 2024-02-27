الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي.

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وبحسب مصادر فلسطينية، شن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينتي غزة ورفح، فيمَا شهدت محاور التقدم في مدينة خان يونس اشتباكات وإطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة.


واستشهد فجر اليوم، 3 شبان وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جَنُوب المدينة.


وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الليلة الماضية، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وَسْط اشتباكات وانفجارات، ونفذت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على ساكنيها.


كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقصف المدفعي المناطق الساحلية جَنُوب قطاع غزة، في حين شهد حيّ الدرج والزيتون والصبرة بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى قصفها تلّ الهوا ودير البلح في القطاع.


وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من الفلسطينيين باستهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح، وَسْط القطاع المحاصر.


كما استشهد 9 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي، وَسْط مدينة رفح.


ومساء أمسِ الاثنين، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، غرب مدينة غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وَسْط المخيم الجديد غرب النصيرات.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.


وارتكب الاحتلال 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 90 شهيدَا و164 مصابَا.


وقالت مصادر طبية، إن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 29,782 شهيدَا و70,782 مصابَا.


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