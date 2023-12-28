الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة غارات على غزة

قصف غزة
قصف غزة

استشهد عشرات الفلسطنيين وجرح آخرون، جلهم من الأطفال والنساء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلية الحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

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وذكرت مصادر فلسطينية، إن قصفا إسرائيليا على دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددا من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.
واضافت المصادر إلى استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.


كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، مساء أمس الأربعاء، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيداً.


كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.


وارتكب جيش الاحتلال 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(بترا)

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