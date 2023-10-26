الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى جراء تواصل القصف الإسرائيلي على غزة

آثار الدمار الوحشي على غزة
الدمار في غزة
استشهد عشرات الفلسطينيين جراء تواصل القصف المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمختلف المناطق في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في السطر الغربي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين.اضافة اعلان
كما أصيب عدد من المواطنين بجراح جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية بالمخيم الغربي في خانيونس، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "الرن" في بيت لاهيا شمال القطاع.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في غزة إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الرزان قرب مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال كذلك منطقتي تل الهوا والجوازات غرب القطاع.
وأشارت الداخلية إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلة "أبوحصيرة" و "عبد اللطيف" في شارع النفق وسط مدينة غزة، واستشهد عدد من الفلسطينيين، موضحة أن الاستهداف أدى لنشوب حريق كبير في مصنع للعصير ومخزن للإطارات، والمخازن والمحلات القريبة من المكان.
من جهة أخرى، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية حي السلام وعزبة عبدربه شرق جباليا شمال القطاع، والبريج وسط غزة.-(بترا)
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