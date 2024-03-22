عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لأماكن متفرقة من غزة

واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت فجر اليوم الجمعة المنازل في محيط منطقة الكتيبة ودوار حيدر غرب غزة وأخرجت السكان منها قسرا وأجبرت الشبان على خلع ملابسهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

ووصل 3 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد استهدافهم بصاروخ من مسيرة إسرائيلية في منطقة الزنة شرق خان يونس.



وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى.



وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية من النساء والأطفال وإصابة آخرين، بينهم حالات حرجة.



وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي في غزة لليوم الخامس على التوالي، وسط قصف إسرائيلي متواصل في محيط المجمع الطبي، وأعمدة الدخان تتصاعد من المجمع والمنازل المجاورة.



وأعلن اليوم عن وفاة 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب منع قوات الاحتلال وصول الأدوية للمجمع. ووجهت عائلات المرضى والجرحى في مجمع الشفاء مناشدات لنقلهم بعد تركهم دون علاج أو رعاية. -(بترا)