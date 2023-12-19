عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

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تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 74 من عدوانها على قطاع غزة، قصفها لمناطق مختلفة في القطاع، حيث استشهد أمس الإثنين أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.وبحسب مصادر فلسطينية، تركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل بينهم الصحفي عادل زعرب وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات زعرب وعطية وعبد العال .كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.وباستشهاد الصحفي عادل زعرب، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى نحو 94، حيث استشهدت أمس الاثنين، الصحفية حنين القشطان، اذ بات الاحتلال يستهدفهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.وفي منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات استشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية.وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الاقصى، بوصول أشلاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال.كما استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.