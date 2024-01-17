الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على خانيونس

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على خانيونس
عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على خانيونس
استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 23 شهيدا.اضافة اعلان
وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على 4 منازل مأهولة بالسكان غربي خانيونس، بالإضافة إلى قصف عنيف استهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.
كما استهدف الاحتلال محيط مستشفى ناصر الطبي، ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت ونسفت عشرات المنازل والبنايات السكنية في خانيونس.
وفي وقت سابق، استشهدت مواطنة وطفلتها في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بمنطقة الحشاشين، غربي رفح جنوب القطاع.
كما استشهد 4 فلسطينيين على الأقل، في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا، شمال القطاع.
وأضافت المصادر إن 4 فلسطينيين بينهم طفل، استشهدوا جراء قصف مدفعي على جباليا البلد، بينما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وفي مدينة غزة، تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثامين 20 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، عقب غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على عدد من المنازل في منطقة "النفق"، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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