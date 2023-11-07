الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على غزة

فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)
غزة
واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، غاراتها وقصفها العنيف لمنازل المواطنين والعديد من المباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.اضافة اعلان
وأوضحت مصادر طبية أن ستة مواطنين على الأقل، بينهم سيدة، ارتقوا، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال بعد منتصف الليلة، منزلا لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، ومبنى سكنيا شمالي القطاع.
وقبيل ذلك، تركزت عمليات القصف، بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وفي هذا السياق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين محيط مستشفى القدس، مناشدا المنظمات تقديم المساعدة والإمدادات الأساسية بسرعة لمدينة غزة والمنطقة الشمالية.
وتوقعت مصادر طبية، نفاد مخزون الوقود الخاص بمولد كهرباء مستشفى القدس خلال الـ48 ساعة المقبلة، بينما أكدت مصادر مطلعة بمستشفى العودة أن مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة، بينما قالت مصادر بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إنه بقي 24 ساعة على توقف المستشفى بالكامل جراء نفاذ الوقود، وأن بعض أقسام المستشفى الحيوية توقفت بالفعل.
وفي تطور لاحق، استهدفت طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم البريج وسط القطاع.
وطالت عمليات القصف والغارات الإسرائيلية، في وقت سابق من نهار أمس الاثنين، العديد من منازل المواطنين غرب خان يونس، وفي مخيم النصيرات، وفي القرارة، ومخيم الشاطئ، وحي الزيتون، ورفح، والشجاعية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أمس الاثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أكثر من 70بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين.
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