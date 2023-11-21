عشرات الشهداء وانقطاع الاتصالات في غزة

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استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.و قالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة ،وقصفت 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما اسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة إجلاء 200 مريض، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع، بعد ساعات على تعرّض المستشفى لقصف إسرائيلي دموي.وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ مئتي شخص تم إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، لافتا إلى حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.وتابع"نخشى أن يكرر جيش الاحتلال ما فعله بمجمع الشفاء"، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة حيث تجري قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفتيش فيه منذ الأربعاء الماضي.وتمت عملية إجلاء المرضى من المستشفى القريب من مخيّم جباليا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو شرط وضعه الأطباء بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف شمال غزة.وقال القدرة "لا يزال هناك 400 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم"، مشيراً إلى وجود نحو ألفي نازح داخل المستشفى وفي محيطه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين استشهاد 12 شخصا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي.من جهة أخرى، أعلنت حكومة غزة اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي أبراج الاتصالات.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ46 على التوالي، واستهدافه للمدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء الآف الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.وبحسب آخر إحصائية غير نهائية، للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتقى أكثر من 13,300 شهيد منذ السابع من تشرين الأول، بينهم 5,600 طفل، و3,550 امرأة، وأكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال من بينهم 75 بالمئة من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف و 22 من رجال الدفاع المدني و 60 صحفياً.--(بترا)