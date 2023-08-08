عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اضافة اعلان

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين ووسط تضييق شرطة الاحتلال ومنع دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.ويتعرض الأقصى المبارك يوميا لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى المبارك.-- (بترا)