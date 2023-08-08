الثلاثاء 08 آب 2023
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين ووسط تضييق شرطة الاحتلال ومنع دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.اضافة اعلان
ويتعرض الأقصى المبارك يوميا لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى المبارك.
-- (بترا)
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