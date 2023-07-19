الأربعاء 19 تموز 2023
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المقدسيين.اضافة اعلان
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان لها، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.
وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. وكثف المقدسيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في القدس والأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.
--(بترا)
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