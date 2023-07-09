عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.وأوضحت أن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك وسط تضييق شرطة الاحتلال الخناق على دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.- (بترا)